Le mari et manager de Dounia Batma serait également impliqué dans l'affaire Hamza mon bb. Il a été interpellé par la police judiciaire ce lundi 30 décembre.

L'année 2020 ne démarre décidément pas sous de bons auspices pour les familles Batma et Turc.

Mohammed Turc, mari et manager de la chanteuse Dounia Batma a été à son tour entendu par la police judiciaire dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb.

Après que son épouse, Dounia Batma, se trouve actuellement sous le coup de poursuites judiciaires, en état de liberté, et que sa belle-soeur Ibtissam a, quant à elle, été arrêtée et incarcérée, le producteur bahreïni vient tout juste d'être interpellé, ce lundi 30 décembre.

Alors que jusqu'ici, le nom du manager et époux de cette chanteuse à la carrière internationale n'avait à aucun moment été cité dans ce dossier, Mohammed Turc serait donc, lui aussi, impliqué dans cette affaire et pourrait se retrouver accusé de complicité de "chantage" et de "diffamation". Affaire plus que jamais à suivre.