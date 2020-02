© Copyright : DR

La confrontation entre la styliste Aïcha Ayach et la chanteuse Dounia Batma a eu lieu mercredi 26 février au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca. Elles ont été entendues dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb.

La confrontation entre Aicha Ayach et Dounia Batma s’est déroulée hier mercredi à Casablanca au siège de la BNPJ. Plusieurs victimes se sont également présentées pour faire confondre la styliste, extradée des Emirats suite à un mandat d'arrêt international émis à son encontre par les autorités marocaines..

hors d'elle après cette confrontation, Dounia Batma a catégoriquement refusé de se livrer aux journalistes.

Aicha Ayach a été extradée des Émirats vers Casablanca, le mardi 25 février. À peine débarquée, la styliste a été aussitôt transférée à la BNPJ, dans le cadre de l’affaire Hamza mon bb.

Rappelons aussi que les soeurs Batma sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.