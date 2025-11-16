Affaire du «palais Kremlin»: suspension du pacha de Bouskoura pour irrégularités urbaines

Dans un mouvement inattendu, le gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, a suspendu le pacha de Bouskoura de ses fonctions. L’ancien responsable, désormais rattaché à la préfecture sans affectation précise, fait ainsi les frais d’une affaire liée à des irrégularités dans l’application des normes urbaines et des procédures de démolition.

«Cette décision fait suite à la démolition, le mercredi 12 novembre, d’un vaste ensemble immobilier, un véritable palais surnommé «le Kremlin», érigé en violation des lois d’urbanisme», rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 17 novembre. Bien que construit selon des normes architecturales de haute technologie et abritant un hôtel classé, un palais des congrès et une station touristique, cet édifice avait été bâti sur des terres agricoles. Or, le plan d’aménagement en vigueur interdit ce type d’infrastructures, invalidant de fait toute autorisation préalable.

Dès 2022, le permis de construire avait été retiré et le propriétaire sommé de régulariser la situation, puis de procéder à une démolition volontaire. Face à la poursuite des travaux, les autorités locales ont dénoncé une «violation flagrante» du droit, les autorisations agricoles ne permettant pas, sauf dérogation expresse, la construction d’installations touristiques d’envergure.

«Le promoteur, visiblement sous le choc, a qualifié la décision de démolition de farce sans précédent, tout en reconnaissant certains vices de forme, mais en affirmant détenir les autorisations nécessaires», note Al Ahdath Al Maghribia.

Cette affaire s’inscrit dans une campagne élargie contre le détournement des autorisations agricoles à des fins de construction de complexes touristiques ou résidentiels hors cadre légal. Selon des sources locales, d’autres projets controversés, dont celui d’un parlementaire ayant transformé une écurie de ferme en villa luxueuse, pourraient faire l’objet de mesures similaires.