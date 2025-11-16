Société

Affaire du «palais Kremlin»: suspension du pacha de Bouskoura pour irrégularités urbaines

Le «Kremlin» de Bouskoura a été démoli le mercredi 12 novembre 2025 (K.Essalak/Le360).

Revue de presseÀ la suite de la démolition d’un complexe touristique somptuaire, communément surnommé «le Kremlin», pour irrégularités urbaines, le gouverneur de la province de Nouaceur a pris une mesure forte: la suspension du pacha de Bouskoura. Cette décision, intervenant dans un contexte de rigueur administrative, vise à sanctionner des manquements aux règles d’urbanisme. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 16/11/2025 à 19h36

Dans un mouvement inattendu, le gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, a suspendu le pacha de Bouskoura de ses fonctions. L’ancien responsable, désormais rattaché à la préfecture sans affectation précise, fait ainsi les frais d’une affaire liée à des irrégularités dans l’application des normes urbaines et des procédures de démolition.

«Cette décision fait suite à la démolition, le mercredi 12 novembre, d’un vaste ensemble immobilier, un véritable palais surnommé «le Kremlin», érigé en violation des lois d’urbanisme», rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 17 novembre. Bien que construit selon des normes architecturales de haute technologie et abritant un hôtel classé, un palais des congrès et une station touristique, cet édifice avait été bâti sur des terres agricoles. Or, le plan d’aménagement en vigueur interdit ce type d’infrastructures, invalidant de fait toute autorisation préalable.

Dès 2022, le permis de construire avait été retiré et le propriétaire sommé de régulariser la situation, puis de procéder à une démolition volontaire. Face à la poursuite des travaux, les autorités locales ont dénoncé une «violation flagrante» du droit, les autorisations agricoles ne permettant pas, sauf dérogation expresse, la construction d’installations touristiques d’envergure.

«Le promoteur, visiblement sous le choc, a qualifié la décision de démolition de farce sans précédent, tout en reconnaissant certains vices de forme, mais en affirmant détenir les autorisations nécessaires», note Al Ahdath Al Maghribia.

Cette affaire s’inscrit dans une campagne élargie contre le détournement des autorisations agricoles à des fins de construction de complexes touristiques ou résidentiels hors cadre légal. Selon des sources locales, d’autres projets controversés, dont celui d’un parlementaire ayant transformé une écurie de ferme en villa luxueuse, pourraient faire l’objet de mesures similaires.

Par Hassan Benadad
Le 16/11/2025 à 19h36

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Bouskoura: la démolition du «Kremlin» consacre la primauté du droit

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Bouskoura: la démolition du «Kremlin» fait le tour de la Toile

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Démolition spectaculaire du «Kremlin» de Bouskoura: les dessous de l’affaire «Kasr Diafa»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouaceur: la démolition des entrepôts anarchiques d’Ouled Azzouz comme si vous y étiez

Articles les plus lus

1
Formation militaire: comment les FAR exportent un savoir-faire opérationnel reconnu sur tout le continent africain
2
Réfractaires à l’ordre
3
Sahara, Sebta et Melilia: le Parti populaire espagnol en guerre contre le réel
4
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Oran, Tlemcen, Mascara (Hommage à Boualem Sansal)
5
Paléolithique: ce que les pierres taillées à Casablanca disent de l’Acheuléen le plus ancien d’Afrique du Nord
6
Libération de Boualem Sansal: pour Pascal Bruckner, «l’Algérie a cédé parce qu’elle a tout perdu»
7
Défense. Budget 2026, stratégie d’armement et projets industriels: les vérités de Abdellatif Loudiyi
8
Grand Format-Le360. Christophe Lecourtier: «La position de la France, c’est d’être l’allié le plus engagé, le plus fidèle et le plus concret du Maroc»
Revues de presse

Voir plus