Affaire de la chasse au trésor de Marrakech: la police recherche un architecte

L’effondrement, mardi, d’une partie d’un riad du quartier Kennaria, à Marrakech, a failli provoquer plusieurs morts et d’innombrables dégâts matériels. Cet effondrement a mis en état d’alerte les autorités locales qui ont immédiatement découvert le pot aux roses.

En effet, l’effondrement a été précipité par les manœuvres des ouvriers qui, accompagnés d’un fkih, creusaient dans la cave de la bâtisse à la recherche d’un trésor. Toute cette équipe composée de huit personnes était à l’œuvre pour le compte d’un architecte qui dirige un bureau d’études dans la ville de Marrakech, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 27 juillet.

«Les éléments de l’équipe de l’architecte, dont des spécialistes en génie civil, ont creusé de manière professionnelle un tunnel à partir du sous-sol du riad adjacent, qui appartenait à l’architecte, pour accéder aux pièces d’or qui seraient enterrées sous la cave du riad mitoyen», ont révélé les sources du quotidien. «L’architecte mis en cause possédait une carte qui lui aurait donné certaines indications selon lesquelles le sous-sol du riad des voisins renfermait un trésor», indiquent les mêmes sources.

Après cette tentative de chasse au trésor souterraine exécutée à la tombée de la nuit, poursuit le quotidien, «une partie de la bâtisse s’est effondrée, provoquant un grand bruit d’explosion». Du coup, les voisins et les passants se sont rapidement rassemblés. Des individus criaient sous les décombres.

Alertés, les autorités locales, les services de la police et les éléments de la protection civile ont immédiatement débarqué sur les lieux. «Quatre personnes ont été sorties des décombres, dont un ouvrier dans un état critique», ajoutent les mêmes sources, précisant que «quatre autres individus ont été interpellés par les services sécuritaires et placés en garde à vue».

L’architecte qui dirige cette bande et a pris la poudre d’escampette juste après l’arrivée des autorités compétentes, est activement recherché à l’échelle nationale, indique enfin le quotidien, signalant qu’«il a été procédé à la saisie d’un appareil détecteur de métaux et d’engins utilisés pour creuser et déblayer le sol».