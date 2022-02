© Copyright : DR

Moins de neuf mètres restent à creuser pour atteindre Rayan, le petit garçon coincé dans un puits d'une profondeur de 32 mètres depuis 48 heures, dans la commune de Tamrout à Bab Berred, près de Chefchaouen. Une ambulance médicalisée et un hélicoptère de la Gendarmerie royale l'attendent...

Rayan n'a que cinq ans, mais vient de vivre les 48 heures les plus éprouvantes de sa courte vie, étant coincé depuis le 1er février dernier au fond d'un puits dans la commune rurale de Tamrout, dans les environs de Bab Berred, près de Chefchaouen.

L'opération de sauvetage suit son cours, et à l'écriture de ces lignes, un journaliste que Le360 a dépêché sur les lieux a pu constater qu'il ne restait plus que 9 mètres à creuser dans le tunnel qui permettra aux sauveteurs d'atteindre le petit garçon.

Un hélicoptère de la Gendarmerie royale et une ambulance médicalisée et équipée sont arrivés en renfort sur les lieux. Tout est prêt pour accueillir l'enfant et le soigner dans les meilleures conditions, a précisé Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, et porte-parole du gouvernement, ce jeudi 3 février lors d'un point de presse qui s'est tenu à l’issue du conseil de gouvernement.

Rayan est tombé dans ce puits de 32 mètres appartenant à son père, le mardi 1er février vers 14 heures. Plusieurs opérations d’excavation à l’aide de 5 engins de forage ont été menées afin de le sortir de là.

Les actions de nombreux bénévoles, qui se sont portées volontaires pour le sortir du puits, n’ont pas abouti. Les autorités ont demandé à la population de quitter les lieux et de laisser les sauveteurs de la Protection civile faire leur travail.

Il faut en effet à tout prix éviter un risque d’éboulement, afin de ne pas compromettre les chances de survie de Rayan.