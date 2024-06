À Oujda, voici comment les étudiants subsahariens ont célébré Aïd Al-Adha

À Oujda, les établissements de l’enseignement supérieur accueillent quelque 650 étudiants subsahariens de confession musulmane, issus de 19 pays africains.

Ce lundi 17 janvier, ils ont été conviés à célébrer Aïd Al-Adha à la célèbre école coranique Ben Aâdid.

Cette initiative de solidarité et cette marque de la fraternité entre Marocains et ressortissants subsahariens est à mettre sur le compte de la présidence de l’Université Mohammed 1er en coordination avec le Conseil régional des Oulémas et un groupe de mécènes qui ont fourni les moutons nécessaires pour le sacrifice.

Plusieurs étudiants subsahariens rencontrés sur place par Le360, dont des responsables d’associations estudiantines, ont fait part de leur joie d’être ensemble grâce à cette initiative et adressé leurs remerciements au roi Mohammed VI qui entoure leur communauté d’une grande sollicitude.

Cette initiative, nous explique sa coordinatrice, Yamina Oufkir, a bénéficié aussi aux étudiants africains d’autres confessions pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre tous.