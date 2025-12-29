140 maisons hors du réseau d’eau potable… Le conseil communal d’Agadir fuit-il ses responsabilités?

À Agadir, plus de 140 maisons situées dans les quartiers des contreforts montagneux restent privées de raccordement au réseau d’eau potable. Une situation jugée inacceptable par les habitants, qui dénoncent des critères d’attribution opaques et pointent du doigt l’inaction du conseil communal face à un besoin vital.

Des témoignages recueillis sur place font état d’une situation de plus en plus dramatique, les habitants étant contraints de parcourir de longues distances pour se procurer de l’eau afin de couvrir leurs besoins quotidiens.

Les habitants s’interrogent également sur les critères d’attribution, d’autant plus que certaines maisons ont obtenu des autorisations et des compteurs d’eau, tandis que d’autres, situées dans les mêmes quartiers, en sont privées. Une situation qui place le conseil communal face à de nombreuses interrogations quant à la gestion de ce dossier. «Les habitants vivent dans des conditions misérables. Ils sont contraints de faire de longues distances pour aller chercher de l’eau» affirme Fatima Zoghmane, l’une des personnes affectées.

Elle ajoute que ce qui suscite l’étonnement, c’est que certains habitants ont bénéficié d’autorisations et de compteurs d’eau, alors que d’autres voisins immédiats en sont privés, ce qui soulève de multiples questions restées sans réponse.

La même source souligne qu’il est inconcevable que certains bénéficient de l’eau potable, pilier de la vie et condition essentielle de stabilité dans toute ville ou région, tandis que d’autres en sont privés. Elle précise que les habitants ont déjà sollicité le conseil communal d’Agadir, présidé par Aziz Akhannouch, sans obtenir de solution concrète, seulement des promesses depuis le début du mandat électoral. «Plus de 140 maisons situées dans les quartiers des contreforts montagneux ne sont pas raccordées à l’eau potable, plongeant la zone dans une véritable crise de soif qui s’aggrave avec l’arrivée de l’été», alerte de son côté Mohamed Ahnich, qui appelle à l’intervention urgente des autorités concernées pour assurer l’approvisionnement en eau potable.

Pour sa part, Ibrahim Arkrak, un autre habitant du quartier Imounsiss à Agadir, exprime sa tristesse et son amertume face à l’absence d’eau potable dans certains quartiers situés pourtant en milieu urbain. Il affirme que les habitants sont engagés dans une lutte contre le temps: une lutte pour subvenir à leurs besoins, assurer un avenir meilleur à leurs enfants et une autre pour obtenir l’eau potable indispensable à la survie et à la continuité de la vie dans la capitale du Souss.

Dans une déclaration pour Le360, il appelle à une intervention urgente du wali de la région Souss-Massa, les habitants étant lassés de frapper aux portes du conseil communal sans résultat. Cela est d’autant plus incompréhensible que ces quartiers ont bénéficié pour la première fois d’importants travaux d’aménagement et de réhabilitation dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, signé devant le roi Mohammed VI.

Dans une tentative de recueillir le point de vue du conseil communal, Le360 a multiplié les appels téléphoniques aux adjoints du président en charge du dossier pour leur version des faits. Ils sont restés injoignables, ouvrant ainsi la voie aux interrogations des habitants quant à un éventuel désengagement du conseil face à cette revendication urgente.