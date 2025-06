110 hectares de forêts partis en fumée, les autorités en état d’alerte

Le nord du Royaume a été le théâtre, la semaine dernière, d’une série d’incendies de forêt dévastateurs qui ont réduit en cendres plus de 110 hectares de couvert végétal, indique le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 24 juin, citant les autorités locales.

Entre terrains escarpés, canicule extrême et vents violents, les flammes ont eu le champ libre pour se propager rapidement, causant d’importants dégâts écologiques.

Ces sinistres ont coïncidé avec une vague de chaleur, inhabituelle pour la saison, accompagnée de puissantes rafales de chergui, vent chaud et sec, qui attise les flammes.

Ces conditions extrêmes ont rendu les interventions particulièrement difficiles, notamment dans des zones montagneuses difficiles d’accès, où les flammes ont progressé sans obstacle, écrit-on.

Le premier foyer a été signalé fin mai dans la forêt de Houara, à la périphérie de Tanger, précise Assabah.

L’incendie y a détruit plus de 85 hectares, touchant un écosystème riche en chênes-lièges, genévriers et d’autres espèces végétales secondaires, important couvert végétal apprécié des randonneurs.

Jeudi dernier, la région de Wadras, relevant de la commune d’Aïn Lahcen dans la province de Tétouan, a été à son tour touchée par un violent incendie.

Les flammes ont ravagé près de 20 hectares de pins et de végétation sauvage, menaçant les zones résidentielles voisines et mobilisant des équipes d’intervention en urgence, écrit-on encore.

Dans la province de Larache, deux incendies ont également été enregistrés. Le premier, survenu vendredi dans la forêt du douar Dar Bartia, commune d’Ayacha, a détruit 3 hectares de végétation.

Un second foyer, détecté à proximité du sanctuaire de Moulay Abdessalam, a pu être rapidement circonscrit grâce à une intervention efficace sur le terrain.

Face à l’ampleur des incendies, plus de 500 éléments des services de protection civile, des Eaux et Forêts, des Forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale ont été déployés, indique le quotidien.

Le dispositif de lutte comprend des camions-citernes, des ambulances, des bulldozers et des engins de déblayage, renforcés par un appui aérien crucial.

Quatre Canadair des Forces royales air ont effectué plusieurs rotations pour circonscrire les foyers les plus virulents, dont dans des zones escarpées, difficiles d’accès.