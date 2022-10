Une des maquettes du projet de liaison ferroviaire sous-marine entre Tanger et Tarifa.

Une dotation de 750.000 euros a été accordée par le gouvernement espagnol dans le cadre du budget 2023 pour faire «le pas définitif» vers le début des travaux du tunnel reliant le Maroc à l’Espagne, annonce un média ibérique.

«Après des années dans un tiroir, le gouvernement a réactivé le vieux projet de relier l'Espagne et le Maroc au moyen d'un tunnel ferroviaire sous-marin à travers le détroit de Gibraltar, une connexion que les deux pays étudient depuis plus de quatre décennies», indique, ce jeudi 13 octobre 2022, le portail espagnol Eldiario.es.

«Du côté espagnol, du moins sur le papier, on assiste à une "relance" du projet, selon Secegsa, l'entreprise publique qui le promeut, et qui va recevoir une nouvelle dotation dans le budget 2023 pour faire "le pas définitif" vers le début des travaux, selon l'exécutif dans les comptes publics qu'il vient de présenter», ajoute le média espagnol.

Le projet de budget pour 2023, qui vient d'être présenté par l'exécutif, envisage un transfert de capital de 750.000 euros pour Secegsa du budget du ministère des Transports, auquel elle est rattachée, précise le média.

Une dotation modeste, incluse dans les actions destinées au réseau transeuropéen, mais qui, selon le projet du gouvernement, «représentera le pas définitif et nécessaire pour être en mesure de commencer les processus de construction de l'ouvrage».

Les fonds seront utilisés pour mettre à jour un avant-projet élaboré il y a trois décennies, en intégrant les progrès techniques accumulés au cours des dernières années.

La mise à jour de cet avant-projet se justifie par le fait que «les progrès techniques et technologiques réalisés au cours des 15 dernières années dans le domaine de la construction, de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages souterrains et subaquatiques ont franchi une avancée spectaculaire», selon le média.