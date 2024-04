Un nouveau sommet sécuritaire entre le Maroc et le Qatar

Abdellatif Hammouchi, directeur de la DGSN-DGST et Abdullah Bin Muhammad El Khelaifi, patron de la Sûreté de l’Etat du Qatar.

Le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a entamé depuis dimanche 21 avril une tournée dans certains pays du Moyen-Orient qui a englobé une visite de travail à Doha au Qatar à la tête d’une délégation sécuritaire. Le patron de la sécurité a eu des rencontres avec le directeur de l’appareil de la sécurité de l’Etat qatari, Abdullah Ben Mohammed Al-Khulaifi, qui était accompagné de responsables sécuritaires de haut niveau de ce pays, rapporte Assabah du mercredi 24 avril.

Une source du journal indique que cette visite intervient dans un contexte mondial marqué par plusieurs changements et des défis sécuritaires divers et variés. Ce qui a fait de cette rencontre une occasion propice pour examiner les défis sécuritaires communs aux deux pays. Il s’agit notamment de ceux liés aux crimes transfrontaliers et les menaces terroristes qui guettent les deux pays.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour les deux parties pour renforcer la coopération opérationnelle commune à travers «la mise en œuvre d’importants partenariats sécuritaires, d’examiner les moyens de consolider la coordination sécuritaire ente les deux pays, d’échanger les expertises et les expériences dans tous les domaines sécuritaires et d’intensifier les efforts pour face aux répercussions du phénomène terroriste sur la sécurité et la stabilité des deux pays».

Il faut rappeler que Qatar avait veillé à ce que l’organisation du Mondial 2022 sur son territoire se déroule avec la participation du Maroc pour garantir «les plus hauts niveaux de sécurité dans l’histoire des phases finales de la coupe du monde de football». La coordination Maroc-qatarie sur ce sujet a commencé à la mi-février 2022, soit huit mois avant le début de la compétition.

A cette époque, rappelle Assabah, des réunions de travail ont rassemblé le ministre de l’Intérieur, le Général de corps d’armée commandant de la gendarmerie royale et le directeur du pôle DGSN-DGST avec une délégation qatarie de haut niveau qui s’est rendue spécialement à Rabat pour examiner les moyens de coopération entre les deux pays dans la sécurisation des grandes manifestations sportives. Les menaces et des défis découlant des situations tendues dans plusieurs régions du monde a mis Abdellatif Hammouchi au cœur de l’état d’alerte décreté par les États-Unis pour faire face aux risques de liaisons entretenues entre les organisations terroristes et les réseaux du crime organisé.