Un appel royal, une réponse unanime: les députés prêts à agir sur tous les fronts pour défendre la cause nationale

Les députés ont écouté avec attention le discours royal qui a donné le ton pour cette nouvelle session législative. Le message du Souverain a été clair: la mobilisation pour la défense du Sahara marocain doit s’intensifier à travers une diplomatie parlementaire plus coordonnée, proactive et engagée.

Abdellah Bouanou, chef du groupe parlementaire du PJD à la Chambre des représentants, a déclaré que l’ensemble des acteurs politiques et parlementaires doivent s’engager à appliquer les directives royales. Il a particulièrement souligné l’importance du renforcement du rôle des partis politiques et du Parlement dans la promotion de la cause nationale à l’échelle internationale, dans une démarche proactive et non plus simplement réactive.

Le député a également plaidé pour l’application de critères rigoureux d’efficacité et de compétence dans la sélection des délégations parlementaires, pour les rencontres bilatérales comme pour les forums régionaux et internationaux, conformément aux directives royales.

Pour Zaina Idhali, vice-présidente de la Chambre des représentants, le discours royal enjoint les élus à jouer un rôle plus actif dans la défense du Sahara marocain à travers la diplomatie parlementaire, laquelle doit intervenir sur tous les fronts régionaux et internationaux.

Mohammed Mellal, membre du groupe socialiste à la Chambre des représentants, a quant à lui rappelé les avancées significatives du Maroc dans la défense de son Sahara, évoquant notamment la récente reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud par la France.

Il a aussi mis en lumière le rôle central que joue la diplomatie parlementaire pour valoriser les efforts du Maroc en faveur du développement de ses provinces du Sud.

Face à ces enjeux majeurs, les députés ont appelé à un renforcement de la coordination entre les différentes institutions du pays. Plus que jamais, ils sont convaincus que seule une diplomatie concertée et audacieuse pourra garantir la pérennité des acquis du Maroc sur la scène internationale.