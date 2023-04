Stratégie nationale de développement durable: une plateforme digitale pour recueillir les suggestions des citoyens

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. . MAP

Le processus de refonte de la Stratégie nationale de développement durable à l’horizon 2035 se poursuit selon une approche participative. Lancées le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, en parallèle avec les Assises régionales sur le développement durable (du 13 au 20 mars 2023), les consultations citoyennes se poursuivront jusqu’au 30 mai 2023.

Dans ce cadre, le département dirigé par Leila Benali vient de lancer l’initiative «Nsahmo-Jamiâ (Participons tous)», qui a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux du développement durable.

Lire aussi : Assises régionales sur le développement durable: les acteurs en conclave à Dakhla

Au centre de ce dispositif se trouve la plateforme digitale www.noussahimo.gov.ma, destinée à informer les citoyens sur les questions du développement durable, mais surtout à recueillir leurs opinions, leurs interrogations et leurs suggestions relatives à ce sujet. Le recueil de ces opinions et propositions permettra de s’assurer que les programmes et plans d’action approuvés répondent aux aspirations des citoyens.

Le contenu de cette plateforme a été développé en prenant en compte les suggestions des acteurs de la société civile intéressés par le développement durable. Des supports de vulgarisation en darija et en dialectes seront élaborés pour permettre une large mobilisation, alors que des fonctionnalités spécifiques ont été intégrées pour garantir l’accessibilité visuelle et auditive de la plateforme pour les personnes à besoins spécifiques.

Lire aussi : Démarrage à Laâyoune des Assises régionales sur le développement durable

Des ateliers thématiques, réunissant les acteurs concernés par le sujet, seront également organisés durant le mois de mai, afin de leur permettre de formuler leurs avis sur les priorités de la Stratégie nationale de développement durable à l’horizon 2035.