Interrogée à la deuxième chambre, ce mardi, sur la véracité d'informations parues dans le site d’information politique américain Axios, évoquant un appui US à la marocanité du Sahara en échange du soutien du Royaume au plan de Trump pour le Proche-Orient, la diplomatie marocaine réagit. Sans nier.

La question orale émane de Abdelilah Halouti, secrétaire général de l'Union nationale du travail au Maroc, et conseiller PJD à la deuxième chambre du parlement. Elle a été adressée ce mardi 4 février au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de la réunion de la commission des Affaires étrangères de cette même chambre consacrée au dispositif législatif récemment adopté par le Maroc, portant sur la délimitation de l’espace maritime du Royaume.

Telle que formulée, la question est plutôt directe: quel crédit accorder aux thèses parues sur le site d’information américain Axios, au demeurant des plus crédibles, et avançant l’idée d’un soutien américain définitif, qui serait en gestation, à la marocanité du Sahara en échange d’une normalisation des relations avec Israël?

Sans nier catégoriquement cette option, le ministre des Affaires étrangères a expliqué que la tradition marocaine, en matière de diplomatie, s’interdit toute réponse à des informations émanant d’un média et qui ne seraient pas d’ordre officiel. Précisant que le Sahara est la première cause nationale, Nasser Bourita a cependant rappelé que la position marocaine à l’égard de la question palestinienne était constante et qu’elle était connue de tous et ce, depuis plusieurs décennies.

La récente position du Royaume à l’égard du plan de paix défendu par le président américain, a en outre indiqué Nasser Bourita, a été approuvée par les plus hautes autorités palestiniennes et ne souffre donc aucune ambiguïté.

De source gouvernementale, Le360 apprend que de telles insinuations participent davantage d'une campagne de parasitage de la dynamique politique et diplomatique menée par le Maroc pour défendre sa pleine souveraineté sur ses provinces sahariennes. Celle-ci est orchestrée pour tenter de semer la zizanie, y compris au sein du même front: celui de l'ensemble du Maroc.