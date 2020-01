© Copyright : DR

Le Maroc apprécie les efforts constructifs de paix, déployés par l’administration américaine actuelle, en vue de parvenir à une solution juste, durable et équitable au Proche-Orient, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE.

Interrogé lors d'un point de presse –à l'issue de ses entretiens avec son homologue portugais, Augusto Santo silva–, sur la position du Maroc au sujet du plan de paix annoncé mardi par le président des Etats-Unis Donald Trump, M. Bourita a indiqué que la résolution de la question palestinienne est la clé de la stabilité au Moyen Orient. C'est pourquoi le royaume apprécie les efforts constructifs de paix, déployés par l’administration américaine actuelle, en vue de parvenir à une solution juste, durable et équitable à ce conflit.

Le Maroc a suivi avec intérêt la présentation de la vision du président Trump, sur la question israélo-palestinienne, a-t-il ajouté, notant qu'au vu de l’importance de cette vision et de son ampleur, il examinera ses détails de manière très attentive. D'ores et déjà, le Maroc relève des éléments de convergence avec des principes et des options que le Maroc a toujours défendus dans ce dossier, à savoir notamment la solution à deux Etats et la négociation entre les deux parties comme démarche privilégiée pour parvenir à toute solution, tout en maintenant une ouverture au dialogue. "L'acceptation par les parties des différents éléments est, en effet, fondamentale pour la mise en œuvre et la durabilité de ce plan", a poursuivi le ministre, soulignant que si la dimension économique est importante, elle doit être complétée par une dimension politique.

S’agissant de Jérusalem, M. Bourita a soutenu que le Maroc, dont le souverain préside le comité Al-Qods, réitère la position contenue dans l’Appel d’Al-Qods du 30 mars 2019, signé par le roi, amir al mouminine, et le pape François. Elle affirme la nécessité "que dans la ville sainte, soient garantis la pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte, de sorte qu’à Al Qods Acharif s’élève, de la part de leurs fidèles, la prière à Dieu, Créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre".

Le royaume considère que le statut de Jérusalem doit être préservé, a dit M. Bourita, relevant que la décision finale doit faire l’objet de discussions entre les parties conformément à la légalité internationale.

Le Maroc forme le souhait qu’une dynamique constructive de paix soit lancée, en vue d’une solution réaliste, applicable, équitable et durable à la question israélo-palestinienne, satisfaisant les droits légitimes du peuple palestinien, pour un État indépendant, viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, et permettant aux peuples de la région de vivre dans la dignité, la prospérité et la stabilité, a fait savoir M. Bourita.