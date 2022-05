Sommet de l’UA: Nasser Bourita met en garde contre la connexion entre terrorisme, séparatisme et criminalité

Nasser Bourita prononce une allocution, samedi 28 mai 2022 à Malabo, au Sommet extraordinaire de l'Union Africaine sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique.

La menace terroriste en Afrique se fait plus agressive, à coup d'apparitions de nouveaux groupes qui s'adaptent aux ripostes nationales et régionales, pour mieux cibler le chaos et le profit, a souligné, samedi à Malabo, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.