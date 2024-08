Sidi Slimane: un mégaprojet agricole divise le PAM et le RNI

Le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, a déclaré la semaine dernière devant la chambre des conseillers que le projet d’agropole dans la région du Gharb sera mis en œuvre dans la province de Sidi Slimane. Toutefois, le président de la région de Rabat-Salé-Kenitra, le PAMiste Rachid El Abdi , a posé, en tant qu’acteur principal dans cette convention de partenariat, une condition à ses partenaires, avec à leur tête le ministère de l’Agriculture et les responsables dans la présidence du gouvernement, rapporte Al Akhbar du week-end (3 et 4 août). Il a en effet exigé que la société Rabat Région Aménagement soit désignée en premier lieu pour réaliser le marché de la construction de cette agropole ou, le cas échéant, pour permettre à l’Agence régionale d’exécution des projets (ARE) d’être considérée comme un deuxième choix.

Sauf que des responsables au ministère de tutelle et à la présidence du gouvernement insistent pour que le société Medz, filiale de la CDG spécialisée dans la construction des zones industrielles au Maroc, réalise ce mégaprojet dont le coût est estimé à 2 milliards de dirhams. Des sources indiquent que toutes les tentatives pour trouver un consensus se sont soldées par un échec. Et pour cause, le président du conseil de la région de Rabat-Salé-Kenitra n’a pas cédé un iota de ses exigences.

Ce blocage, relaie Al Akhbar, a intensifié les divergences entre les élus du RNI, qui détiennent la majorité dans le conseil de la région de Rabat-Salé-Kenitra, et le président PAMiste Rachid El Abdi. Les élus du RNI l’accusent d’entraver l’avancement des projets et de marginaliser certaines communes tout en soutenant les communes dirigées par des collègues du PAM. Du coup, plusieurs membres du conseil de la région s’apprêtent à annoncer leur retrait de la majorité. Mais les dirigeants du RNI les ont exhortés à temporiser en attendant que la direction centrale prenne une décision.