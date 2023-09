Séisme au Maroc: message de condoléances du président mauritanien au roi Mohammed VI

Dans ce message, le chef de l’État mauritanien a exprimé «la compassion et la solidarité du gouvernement et du peuple mauritaniens avec le gouvernement et le peuple marocains dans cette douloureuse épreuve». Voici la teneur de ce message::

« Majesté Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc, Cher frère,

J’ai appris avec une grande tristesse et une profonde émotion la nouvelle du violent tremblement de terre qui a frappé, hier soir, plusieurs villes marocaines.

En cette douloureuse tragédie, j’adresse à Votre Majesté, au gouvernement, au peuple marocain frère et aux familles des victimes, mes sincères condoléances et ma compassion fraternelle, implorant à Allah, Le Tout-Puissant, de couvrir les martyrs de sa large miséricorde, de les accueillir dans son vaste paradis et d’accorder un prompt rétablissement aux blessés.

Je vous assure de la compassion et de la solidarité du gouvernement et du peuple mauritaniens qui vous accompagnent dans cette douloureuse épreuve, priant Allah, Le Tout-Puissant, de protéger le Maroc frère de tout mal et de tout malheur, et de lui accorder les faveurs de la sécurité et de la quiétude.

Votre frère, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani Président de la République Islamique de Mauritanie».