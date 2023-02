RNI: Aziz Akhannouch trace une feuille de route pour les élus de son parti et appelle ses militants à ne pas toucher aux deniers publics

Avant d’aborder les principales recommandations de ce forum, Aziz Akhnnouch a passé en revue les réalisations socio-économiques du gouvernement ainsi que l’ensemble des chantiers initiés par le roi Mohammed VI.

Il a appelé les élus du parti de la Colombe «à rester crédibles et honnêtes en les mettant en garde contre la dépravation». «Ne touchez pas aux deniers publics et soyez à l’écoute des citoyens», leur a-t-il dit en signalant le fait que le RNI compte un total de 10.000 élus (conseillers municipaux), soit presque le tiers de l’ensemble des élus du Maroc, sans oublier les 15.000 autres candidats RNIstes qui ont échoué lors des élections du 8 septembre 2021.

«C’est une grande responsabilité de posséder autant de représentants» sur l’échiquier politique, a affirmé Aziz Akhannouch, par ailleurs Chef du gouvernement.

Tout en soutenant le bilan des premières assises -un forum similaire sera organisé dans les onze autres régions du royaume-, le président du RNI a réchauffé le coeur des élus en disant qu’ils doivent jouir «de respect et de considération», en allusion aux attaques auxquelles ils font face.

Le coordinateur du RNI pour la région du Nord (Tanger, Tétouan, Al Hoceima), Rachid Talbi Alami, a même lu auparavant une recommandation des Assises appelant à introduire une réforme dans les textes en mentionnant le strict «respect et à la considération envers les élus».

Pour revenir au rôle que doit jouer l’élu, Aziz Akhannouch a estimé que «la démocratie locale est le fondement même de la démocratie et pour réussir ce processus, il faut être à l’écoute des citoyens». Il a reconnu que les conseils préfectoraux et les régions manquaient de financement, surtout que la part des conseils préfectoraux a subi dernièrement des coupes. «C’est vrai, les investissements n’ont pas suivi, mais nous allons nous mobiliser pour établir et exécuter méthodologiquement les priorités», a déclaré le numéro un du RNI avant de s’attarder sur les grands chantiers réalisés par le gouvernement sous l’impulsion du Souverain (réformes de la santé, de l’éducation, charte de l’investissement, emploi, tourisme).

Pour sa part, Rachid Talbi Alami, coordinateur du RNI dans le Nord et président de la Chambre des représentants, n’a pas manqué de son côté de critiquer le PJD pour avoir récemment dénoncé le Porte-parole du gouvernement sur la cherté de la vie.

Rachid Talbi Alami a donné ensuite lecture des cinq principales recommandations des Assises. Il s’agit notamment de la relation de l’élu avec le parti et l’introduction de la notion de considération en faveur de l’élu, du financement des régions -il a salué le Chef du gouvernement pour avoir convaincu les banques et le privé d’injecter un milliard de dirhams au profit du monde rural-, de l’instauration d’une gestion déléguée de l’eau et des services dans le monde rural. Et enfin, l’établissement d’une convergence des programmes entre les entités locales et régionales.