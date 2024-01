Rabat: tenue du 1er sommet des lauréats marocains formés par le Département d’État américain

Dr Hassan Ghazal, président de l'Association marocaine de télémédecine et eSanté, recevant son prix des mains de l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar.

Selon un communiqué de l’ambassade américaine, ce «sommet» était destiné à «créer une plateforme d’échange» permettant aux lauréats des programmes du Département d’État américain de présenter des initiatives réussies et de collaborer sur des thématiques d’intérêt commun incluant «des enjeux mondiaux urgents».

Ces sujets ont porté notamment sur «les changements climatiques, la lutte contre la désinformation, l’intelligence artificielle ainsi que le rôle des ONG et de la société civile». Au final, quatre des lauréats ont été récompensés. Il s’agit de Rachid Mountassir, Hassan Ghazal, Aïcha Karcha et Youssef Oukhalou.

Dans une allocution, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a déclaré que les anciens lauréats «reflètent la diversité et la profondeur de l’amitié entre les États-Unis et le Maroc, amitié qui dure plus de 200 ans».

Lire aussi : Comment le Maroc et les États-Unis sont en train de sceller une nouvelle phase de leur grande histoire

Le diplomate a poursuivi: «Il est inspirant de constater comment ils déploient les compétences qu’ils ont acquises grâce aux programmes parrainés par les États-Unis, à leur détermination, à leur intelligence et à leur confiance en eux, pour contribuer à la prospérité du Maroc et renforcer le partenariat entre les États-Unis et le Maroc.»