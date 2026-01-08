Rabat: tenue de la réunion périodique sur le suivi de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée

Le siège du ministère de l’Intérieur à Rabat a accueilli, ce jeudi, une réunion de suivi consacrée au chantier de la régionalisation avancée. Ont pris part à cette réunion le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Ont également participé à cette réunion la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, le ministre du Transport et de la Logistique, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale, et de la Famille, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime.

Cette rencontre a été marquée par la participation de la présidente de l’Association des Régions du Maroc, ainsi que des walis et des présidents des Conseils des régions.

Au cours de cette réunion, il a été procédé à la présentation du bilan d’étape de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée en passant en revue les différentes réalisations accomplies dans ce cadre, dont l’élaboration par les 12 régions du Royaume des schémas régionaux d’aménagement territorial et des programmes de développement régionaux, outre le transfert des crédits alloués aux budgets des régions, lesquels transferts financiers ont atteint au titre de l’année 2025 un record de 100%.

Lors de cette réunion, il a été question aussi d’évoquer les principaux défis qui se dressent devant la mise en œuvre optimale de ce chantier, à leur tête l’activation de la Charte de la déconcentration administrative et des attributions des régions, ainsi que la question du financement de la régionalisation avancée.

La réunion a été aussi l’occasion de présenter le Projet de feuille de route liée au parachèvement de ce chantier élaborée en exécution des Hautes Orientations Royales contenues dans le Message Royal adressé aux participants aux deuxième Assises nationales sur la régionalisation avancée, tenues les 20 et 21 décembre 2024 à Tanger, et dans lequel SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a appelé «à tracer une feuille de route claire et consensuelle, qui permet de définir les orientations stratégiques pour la prochaine étape».

Cette feuille de route vise à définir les mécanismes de mise en œuvre des conclusions des Assises nationales, au premier rang desquelles les Hautes Orientations Royales et les quatre conventions signées en marge de ces assises, outre les recommandations générales ayant sanctionné ces assises.

Il a aussi été procédé à l’adaptation des axes stratégiques de la Feuille de route aux priorités fixées par le Discours du Trône 2025 au sujet de l’adoption d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial.

Au terme de cette réunion, il a été convenu du Projet de feuille de route qui comprend 97 mécanismes procéduraux, dont 35 s’inscrivant dans le cadre d’un programme prioritaire, répartis en quatre axes, à savoir le renforcement de l’investissement productif pour soutenir l’emploi, le développement des infrastructures et des services de base en milieux urbain et rural, la rationalisation des ressources hydriques, énergétiques et environnementales, et la consolidation de la mise à niveau territoriale intégrée. La mise en œuvre de ce projet à caractère prioritaire se fera, à court et à très court terme, à partir du mois de février 2026, conclut le communiqué.