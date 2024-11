PLF: Talbi dénonce les parlementaires absents des débats, en les citant nommément

La séance de mardi dernier au Parlement a été particulièrement animée. Non pas en raison de débats houleux mais plutôt de l’absentéisme des parlementaires. Le bureau de la première chambre, sur la base d’une décision prise avec les présidents des groupes parlementaires, a divulgué les noms des députés absents lors des deux séances précédentes sans justification.

Dans son édition du vendredi 15 novembre, Assabah revient sur ce fait marquant, la première chambre ayant mis à exécution l’une des dispositions très attendue du règlement intérieur du Parlement. L’absentéisme des parlementaires démontre les abus de certains élus, qui priorisent leur commerce ou leurs affaires au détriment de leur mission d’élu. Certains députés sont même présents dans les chambres d’hôtel mises à leur disposition, sans pour autant se présenter aux séances et aux réunions.

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a également appelé à la tenue en urgence d’une réunion de la commission d’éthique et de conduite afin de prendre les décisions qui s’imposent à l’encontre des parlementaires qui ne respectent pas à la lettre le règlement intérieur.

Au total, les noms de 86 parlementaires absents le 4 novembre ont été cités en public avant la séance de mardi dernier. Les noms de 73 absents lors de la séance du 11 novembre ont été par la suite ajoutés. D’après les données fournies par la commission des finances, le taux d’absentéisme des parlementaires lors des discussions du projet de loi de finances 2025 a atteint 52%. Seuls 10% des absents lors des 11 réunions de la commission se sont excusés.

La réunion d’adoption du PLF, l’une des plus importantes de la commission des finances, a été marquée par un fait inédit: les membres de l’opposition présents ce jour-là étaient plus nombreux que ceux de la majorité. Sur les 44 députés de la commission, seuls 30 étaient présents lors du vote, dont 11 de la majorité et 18 de l’opposition. Certains partis de la coalition gouvernementale n’étaient représentés par aucun député. Les concernés ont répondu aux critiques en précisant qu’ils étaient bien présents au Parlement lors de cette séance, mais que certains prenaient juste une pause après les longues heures de débats qui ont précédé le vote. Ils en veulent pour preuve le résultat final des votes: 26 députés de la majorité y ont participé, chiffre bien supérieur aux 11 présents annoncés.

Le bureau de la Chambre des représentants est donc bien décidé à prendre en main le problème. Les indemnités des absentéistes devraient être bientôt ponctionnées.