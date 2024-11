PLF 2025. La Chambre des conseillers poursuit le débat sur les budgets sectoriels

Mustapha Baitas, ministre chargé des relations avec le Parlement et Moulay Massaoud Agunaou (PAM), président de la Commission des finances, de la planification et du développement économique de la Chambre des conseillers. (Y.Mannan/Le360)

«Nous terminerons lundi les discussions sur les budgets restants de quelques départements avant de passer mardi à une séance dédiée à la présentation des amendements», a déclaré Moulay Massaoud Agunaou (PAM), président de la Commission des finances, de la planification et du développement économique de la Chambre des conseillers, dans une interview accordée à Le360. Selon lui, les débats se sont déroulés dans une ambiance constructive: «Il n’y a pas eu de véritables critiques, mais plutôt des divergences d’idées qui ont émergé jusqu’à présent.»

Cette déclaration a été faite ce vendredi avant l’intervention du ministre chargé des relations avec le Parlement, Mustapha Baïtas, qui a présenté les budgets de certains départements. Toutefois, un avis contraire a été exprimé par Khalihenna El Guerch, représentant de la CDT (Confédération démocratique du travail). Celui-ci a affirmé pour Le360 que «la loi de finances 2025 n’est pas différente de celles des exercices précédents». Il a dénoncé une priorité donnée aux équilibres macroéconomiques au détriment des équilibres sociaux, alors même que l’exécutif prône le slogan de «l’État social».

«Malgré l’augmentation de certains budgets ministériels, cela reste insuffisant pour répondre aux besoins des citoyens, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation», a-t-il ajouté.

Pour sa part, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a récemment souligné que le PLF 2025 prévoit un rebond économique significatif, avec un taux de croissance estimé à 4,6% et une inflation limitée à 2%. Elle a précisé que les deux priorités du gouvernement seront axées sur l’emploi et le pouvoir d’achat, avec une allocation d’environ 16 milliards de dirhams à la Caisse de compensation pour soutenir le butane, la farine et le sucre.

À partir de janvier, l’État prévoit également de soutenir les importations de viandes rouges, tout en poursuivant les réformes structurelles dans les secteurs de la santé, de la protection sociale, de l’habitat et de l’éducation, a conclu la ministre.