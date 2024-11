PLF 2025: voici le budget consacré à la culture

Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le Maroc renforce son engagement envers la préservation et la valorisation de son patrimoine culturel matériel et immatériel. Pour 2025, un budget total d’1,3 milliard de dirhams est mobilisé pour divers projets à travers le pays, avec une répartition précise entre les dépenses de gestion et d’investissement.

Le projet de loi de finances 2025 prévoit un budget de gestion du département de la culture de 5,4 millions de dirhams et d’investissement de 7,6 millions de dirhams, qui visent principalement à dynamiser le secteur culturel, promouvoir l’attractivité touristique et soutenir la création artistique marocaine.

Le site historique de Sijilmassa, l’un des projets les plus importants prévus en 2025, bénéficiera d’un budget de 141 millions de dirhams pour restaurer ce lieu emblématique afin d’attirer davantage de touristes marocains et internationaux.

Restauration des sites touristiques affectés par le séisme d’Al Haouz

Dans le cadre de la restauration des sites impactés par le séisme d’Al Haouz, huit projets sont déjà en cours, pour un investissement de 130 millions de dirhams. Ces travaux se poursuivront en 2025 avec l’ajout de 15 nouveaux projets.

Numérisation des services et accessibilité culturelle

Dans un effort de modernisation, le processus de numérisation des demandes d’octroi de la carte d’artiste et des autorisations d’export d’œuvres d’art sera déployé. Cette démarche vise à faciliter les procédures administratives pour les artistes et les professionnels de l’art, améliorant ainsi l’accessibilité et l’efficacité des services culturels.

Infrastructures et équipements culturels: soutien à la diversité régionale

Parallèlement aux initiatives de réhabilitation, plusieurs projets visent à renforcer l’infrastructure culturelle dans différentes régions du Maroc, notamment la deuxième tranche de construction d’un centre culturel à Taza pour un budget de 14 millions de dirhams et la construction d’un centre culturel à Fès pour un budget de 15,3 millions de dirhams. Aussi, un budget de 40 millions de dirhams sera dédié au renforcement de l’infrastructure culturelle et la diversification de l’offre culturelle dans la région de l’Oriental.

Espaces d’exposition et partenariats

Un espace d’exposition pour les artistes sera aménagé à Rabat en partenariat avec diverses institutions, pour un coût de 65 millions de dirhams.

Enfin, l’aménagement et l’équipement de la Maison des Arts d’Agadir bénéficieront d’un budget de 15 millions de dirhams. Ce centre constituera un espace dédié aux arts et à la culture, permettant à la région de renforcer sa position comme pôle culturel.