Partenariat: les rappels à l’ordre de l’UE par Nasser Bourita

«La balle est dans le camp de l’Union européenne». C’est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères Nacer Bourita a adressé un message clair et franc aux pays européens à travers le commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi.

Le minstre a été très explicite en entrant dans le vif du sujet lors d’un point de presse tenu conjointement avec le responsable européen. «Le partenariat entre le Maroc et l’UE traverse une étape charnière qui exige de l’UE de prouver son engagement en sa faveur à travers des actes et non des paroles», martèle Bourita. Ce discours franc et courtois constitue un message de sincérité pour ceux qui désirent rehausser les relations entre le Maroc et l’UE vers un niveau meilleur, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 27 novembre. Mais il n’est pas normal que le discours soit exemplaire alors qu’il est suivi par des pratiques qui entravent ce processus, que ce soit par le Parlement européen ou la Cour de justice de l’UE (CJUE).

Autant dire que l’UE devrait être plus claire sur ce sujet, comme le précise le message de Bourita:«l’UE doit cimenter son partenariat avec le Maroc et le défendre contre le chantage et le harcèlement juridique et économique» Toujours dans la même clarté d’esprit, le diplomate marocain a souligné que tout ce qui se dit à Bruxelles et dans le reste des capitales européennes sur l’importance de ce partenariat doit se traduire sur le terrain. «Le Maroc s’attend à voir la réponse de l’UE à ces provocations à travers les mesures et les politiques qu’elle prendra face à cette réalité», note Bourita.

Et afin d’être encore plus clair dans le message qu’il adresse à l’UE via le responsable européen, Bourita a indiqué que le Maroc a constaté l’existence «d’actions qui contredisent effectivement l’engagement de l’UE envers le partenariat avec le Maroc», avant de rappeler que la position du Royaume est claire et puise ses fondements dans le discours royal à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Un discours dans lequel le souverain a affirmé que «les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale». Partant de ce paradigme, Bourita a réitéré l’engagement du Maroc envers le partenariat avec l’UE, tout en précisant qu’il «ne se fera pas à n’importe quel prix», sachant qu’il ne peut y avoir, en aucun cas, «de compromis au détriment des lignes rouges» tracées par le Royaume.