Ouverture à Bouznika du 5ème congrès national du PAM

Abdellatif Ouahbi et Fatima Ezzahra El Mansouri lors de la séance d'ouverture du 5ème congrès national du Parti authenticité et modernité, le 9 février à Bouznika.

Alors que dehors, une forte pluie s’abattait sur le grand chapiteau dressé pour la circonstance, la séance d’ouverture du congrès national du parti du Tracteur s’est déroulée en présence des membres du bureau politique. Parmi eux, le secrétaire général sortant Abdellatif Ouahbi, Mehdi Bensaid, Fatima Ezzahra El Mansouri, Younes Sekouri, Samir Goudar et Ahmed Akhchichine.

Après la lecture du rapport politique, les congressistes, environ 3.000, se retireront pour une séance à huis clos prévue durant une partie de la nuit de vendredi à samedi.

La séance d’ouverture du 5ème congrès national du PAM s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, dont le président du Rassemblement national des indépendants (RNI) et chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Nabil Benabdallah, et le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar.