Congrès national du PAM: de nombreuses dissensions, et des recours qui pleuvent sur la direction du parti

Alors que la tenue de leur prochain congrès national approche, la tension est encore montée d’un cran parmi les militants et les leaders du PAM.

Les dissensions, palpables dans les régions et les provinces, n’ont jamais été aussi importantes, plusieurs militants accusant la direction du parti de «gérer la sélection des congressistes de façon à préparer la route à l’élection de Fatima-Zahra Mansouri» en tant que secrétaire générale, indique Assabah de ce mercredi 24 janvier 2024.

Selon le quotidien, la direction centrale du PAM a récemment reçu un grand nombre de recours qui s’opposent à la sélection des militants qui participeront au Congrès.

Des interlocuteurs que le quotidien a interrogés expliquent que «le chemin est désormais tout tracé pour que la ministre de l’Habitat, par ailleurs présidente du Conseil communal de Marrakech, prenne les rênes du parti», une rumeur qui perdure depuis des mois.

Selon ces mêmes interlocuteurs, la rumeur selon laquelle Fatima-Zahra Mansouri aurait opposé une fin de non-recevoir à son éventuelle candidature, avec l’argument selon lequel elle ne voudrait pas d’autres responsabilités qui risqueraient de «nuire à son rendement», ne serait que «pures affabulations», écrit Assabah.

Celle qui est donc fortement pressentie pour être la prochaine secrétaire générale du PAM chercherait, selon ces mêmes interlocuteurs, à gagner du temps avant de présenter sa candidature, à la toute dernière minute.

Au PAM, des voix discordantes craignent que les agissements actuellement constatés dans le parti, dans la «sélection des congressistes» ou dans «le retardement de l’annonce de la candidature de Fatima-Zahra Mansouri», ne soient, en fait, un stratagème instauré par un certain «courant marrakchi» de ce parti, afin que la présidente du Conseil communal de cette ville, et ses proches s’emparent de postes-clés au PAM: celui du secrétariat général, celui du vice-secrétariat général et celui de la présidence du Conseil national.

Selon Assabah, l’actuelle multiplication des recours reçus par la direction centrale du parti intervient alors que d’autres leaders du PAM émettent en ce moment des signaux d’alerte pour prévenir des «tentatives de fixation des listes des congressistes», sans même que, parfois, «les concernés eux-mêmes n’en soient informés».

Le PAM traverse donc, visiblement, une période de turbulence en ce moment. Les interlocuteurs que le quotidien a interrogés excluent toute possibilité de reporter le prochain congrès national, à cause du «contexte dans lequel il intervient».

Les différents scandales qui ont écorné, ces derniers mois, l’image du parti, font du timing actuel le bon moment pour entreprendre d’importantes réformes, comme la révision des statuts, affirme Assabah.

De même, de nombreux militants du PAM considèrent que Abdellatif Ouahbi, l’actuel secrétaire général, ne s’opposera pas à céder son poste à un autre candidat, et celle qui semble plus que jamais la mieux placée à cette responsabilité est bel et bien Fatima-Zahra Mansouri.