OCI: début à Djeddah d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères

Le Maroc est représenté à cette réunion, convoquée par le Royaume d’Arabie saoudite, président en exercice du Sommet islamique, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita.

L’Arabie saoudite a organisé cette réunion en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre des résolutions du Sommet arabo-islamique extraordinaire, tenu le 11 novembre dernier à Riyad.

Lire aussi : L’OCI réaffirme l’importance du rôle du Comité Al-Qods présidé par le roi Mohammed VI face aux dangereuses politiques israéliennes

Cette réunion ministérielle a été précédée d’une réunion préparatoire des hauts responsables, lundi au siège de l’OCI, consacrée à l’examen et à l’adoption des projets d’ordre du jour et de programme d’action, ainsi qu’à l’examen d’un projet de résolution qui sera soumis ce mardi au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation.

Le secrétariat général de l’OCI se penche actuellement sur la création d’un observatoire juridique chargé de documenter les agressions criminelles israéliennes, aux côtés d’un autre observatoire médiatique qui œuvre à détecter ces violations et à les exposer auprès des différents médias.

Le rôle du Comité Al-Qods présidé par le Roi salué par l’OCI

Lors de cette réunion, l’OCI a salué à nouveau le rôle du Comité Al-Qods, sous la présidence du roi Mohammed VI, face aux politiques hostiles des autorités de l’occupation israélienne à Al Qods Acharif visant à dénaturer l’identité et le statut juridique de la Ville sainte ainsi que sa composition démographique, culturelle et historique.

L’OCI s’est félicitée de la contribution de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et de ses efforts dans l’accomplissement de sa mission de protection de la Ville sainte, ainsi que dans le soutien à la résistance de sa population et la consécration de sa présence sur ses terres, à travers la mise en œuvre de programmes et projets d’impact concret en termes de développement social et culturel.