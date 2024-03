Gaza: le Maroc condamne vigoureusement la prise pour cible de civils qui attendaient de recevoir des aides humanitaires

Nasser Bourita, lors de la réunion ministérielle conjointe entre le Royaume du Maroc et le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, le 3 mars 2024.

Tout en soulignant «son rejet absolu» des violations du droit humanitaire international, le Maroc appelle à «une enquête indépendante et transparente sur cet acte abject et à punir ceux qui en sont responsables», a indiqué Nasser Bourita, lors d’une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a, en outre, réitéré l’appel pressant du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, à la communauté internationale en vue d’intervenir en toute urgence pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, durable et global, assurer l’acheminement fluide des aides humanitaires aux Palestiniens et garantir la protection du peuple palestinien.