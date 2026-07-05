Politique

Mondial 2026: à Washington, l’ambassadeur du Maroc salue une victoire «source de fierté» pour le Royaume et l’Afrique

Les Lions de l'Atlas célébrant leur succès contre le Canada (3-0) avec les supporters marocains présents au NRG Stadium de Houston, aux États-Unis.. AFP or licensors

Par La Rédaction
Le 05/07/2026 à 10h02

VidéoAu lendemain de la victoire de la sélection marocaine face au Canada sur le sol américain, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a salué un succès porteur d’une forte charge symbolique. Il a souligné que ce résultat, obtenu le jour des célébrations du 4 juillet aux États-Unis, dépasse le cadre sportif pour illustrer le rôle du football comme vecteur de rapprochement entre les peuples.

La victoire de l’équipe nationale marocaine contre le Canada a suscité des réactions au sein de la représentation diplomatique du Royaume aux États-Unis. Dans une déclaration diffusée par l’ambassade du Maroc à Washington, l’ambassadeur Youssef Amrani a estimé que ce succès constitue une «grande source de fierté» pour le Maroc.

Le diplomate a relevé que cette victoire a été remportée sur le territoire américain, en coïncidence avec les célébrations de la fête nationale des États-Unis, le 4 juillet. Une circonstance qu’il considère comme particulièrement significative, dans le contexte de la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord.

L’ambassadeur a également fait part de sa satisfaction d’avoir vécu ce moment aux côtés du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino. Selon lui, le football démontre une nouvelle fois sa capacité à rapprocher les pays, les continents et les peuples, en créant des espaces de rencontre et de dialogue au-delà de la compétition sportive.

Lire aussi : Mondial 2026: le Maroc domine le Canada et file en quarts de finale

Pour Youssef Amrani, cette victoire dépasse le seul cadre national. Elle est aussi une source de fierté pour l’ensemble du continent africain, dont les Lions de l’Atlas portent haut les couleurs à travers leurs performances.

Il a enfin souligné que ce parcours met en lumière les talents, l’excellence et le rayonnement dont dispose l’Afrique sur la scène internationale, réaffirmant la portée continentale de cette performance sportive.

Par La Rédaction
Le 05/07/2026 à 10h02
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