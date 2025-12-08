Politique

Modernisation de la Justice: la notification judiciaire désormais associée à la carte nationale

Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice.

Revue de presseUn nouveau dispositif légal, entré en vigueur ce lundi 8 décembre, révolutionne les pratiques de notification en s’appuyant sur l’adresse figurant sur la carte d’identité nationale. Cette réforme, pilotée par le ministère de la Justice, vise à accélérer les procédures et à garantir une meilleure effectivité du droit. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 08/12/2025 à 18h29

Pour pallier les lenteurs induites par les difficultés de notification judiciaire, un nouveau système est entré en vigueur ce lundi 8 décembre. Désormais, les avis destinés aux justiciables pourront leur être légalement adressés à la dernière adresse enregistrée sur leur carte d’identité nationale. Annoncée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, cette mesure permet de s’affranchir du recours systématique à l’auxiliaire judiciaire, particulièrement dans les cas où les accusés ou les parties au litige sont difficilement joignables.

Cette évolution légale souligne, par conséquent, l’importance cruciale de maintenir à jour les informations de sa carte d’identité nationale, notamment en cas de changement de domicile, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 9 décembre. Appliquée parallèlement au nouveau code de procédure pénale, la réforme a pour objectif principal d’accélérer les procédures et de mettre un terme aux blocages liés à l’impossibilité de notifier les actes judiciaires.

Ainsi, les tribunaux pourront directement se fonder sur l’adresse officielle, éliminant le besoin de recourir à la procédure d’aide judiciaire, souvent plus longue et complexe. Les autorités judiciaires présentent cette adoption de l’adresse civile comme référence légale comme une étape majeure pour renforcer l’efficacité de la justice et garantir les droits de la défense. Elle s’inscrit dans une politique globale de modernisation de l’administration judiciaire et d’interconnexion avec les bases d’identité officielles.

À cet égard, un appel solennel est lancé aux citoyens pour qu’ils actualisent sans délai les données de leur carte d’identité électronique, afin d’éviter toute notification à une ancienne adresse. Cette vigilance est essentielle pour prévenir des conséquences juridiques potentiellement engageantes, telle la validation d’une convocation non reçue. Les observateurs du monde juridique saluent une avancée significative, qui devrait tarir les pratiques frauduleuses visant à éluder la justice par des changements d’adresse non déclarés. Cette mesure consolide également le principe de responsabilité individuelle, en ancrant les effets de justice dans les données officielles fournies par les contribuables , indique Al Ahdath Al Maghribia.

Cette innovation intervient avec l’entrée en application des amendements au code de procédure pénale, ce qui marque une volonté affirmée d’adapter le système judiciaire aux exigences de modernité et de bonne gouvernance.

Par Hassan Benadad
Le 08/12/2025 à 18h29
#Justice#Procédures administratives#carte d'identité

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Altercations au Parlement: le gouvernement et le PJD sous le feu roulant des critiques

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Nouvelle déflagration au Parlement entre le PJD et Abdellatif Ouahbi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mariage des mineures: près de 20.000 demandes en moins entre 2017 et 2024, selon Abdellatif Ouahbi

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Adouls: Ouahbi officialise l’entrée des femmes dans la profession

Articles les plus lus

1
Le Maroc engage près d’un milliard de dollars pour son nouveau corridor gazier et une FSRU à Nador West Med
2
L’air du temps, c’est la guerre
3
Banque mondiale: à près de 68 milliards de dollars, la dette extérieure du Maroc demeure sous contrôle en 2024
4
Tanger: au cœur du plus grand vivier de gazon d’Afrique
5
Exclusif. L’ancien président tunisien Moncef Marzouki: ce que le tournant onusien majeur sur le Sahara implique pour le Maghreb
6
De décharge à espace vert: le futur parc de Médiouna avance à grands pas
7
Le caftan marocain prépare une entrée majestueuse à l’Unesco au grand dam d’Alger
8
Rabat: installation de 4.000 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité urbaine
Revues de presse

Voir plus