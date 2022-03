© Copyright : DR

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de solidarité au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, suite aux agressions ignobles et répétées visant des installations vitales et civiles en Arabie saoudite.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir suivi, avec une ferme condamnation, les nouvelles des agressions ignobles et répétées qui visent des installations vitales et civiles dans le Royaume d’Arabie saoudite.

Dénonçant rigoureusement ces actes subversifs et terroristes lâches, le Souverain réitère la solidarité absolue du Royaume du Maroc avec ce pays frère, soulignant qu’il Se tient de manière permanente à ses côtés pour faire face à ces tentatives abjectes qui ne constituent pas uniquement une atteinte à la sécurité de ses territoires et de ses citoyens, mais également une menace à la sécurité énergétique et à l’approvisionnement au monde.

Sa Majesté le Roi implore le Tout-Puissant de préserver ce pays et de l'épargner de tout malheur, exprimant Ses sincères sentiments de solidarité avec le roi Salmane Ibn Abdelaziz.