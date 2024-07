Message de félicitations du roi Mohammed VI au président égyptien

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom personnel et au nom du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à M. Al-Sissi, et de davantage de progrès et de développement au peuple égyptien frère.

À cette occasion, le Roi fait part de sa fierté des fortes relations fraternelles unissant le Maroc et l’Égypte, réitérant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président égyptien pour renforcer ces relations dans les différents domaines au service des deux peuples frères.