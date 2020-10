© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et quiétude au président Xi Jinping, et souhaite davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois, se disant impressionné par les grandes réalisations et les importants acquis de la Chine, sous la conduite éclairée de son président.

Le roi Mohammed VI souligne aussi que ce pays n’a eu de cesse de renforcer sa position remarquable sur les plans régional et international, et saisit cette opportunité pour se féliciter du haut niveau des relations d’amitié unissant les deux pays. Des relations, poursuit le souverain, qui s’illustrent par la solidarité et la coopération solide et fructueuse marquant leur action lors de ce tournant historique que connaît le monde aujourd’hui.

Le roi Mohammed VI réitère, à cet égard, sa détermination constante à œuvrer de concert avec le président chinois pour poursuivre le renforcement du partenariat stratégique privilégié unissant le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, en vue de répondre aux aspirations des deux peuples amis à davantage de coopération fructueuse et de solidarité agissante.