L’Ukraine prône une vision d’avenir de la coopération avec le Maroc, selon l’ambassadeur Serhii Saienko

«Mon pays a une vision sur l’avenir de ses relations bilatérales avec le Maroc, deux pays qui respectent les intégrités territoriales et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États», a affirmé Serhii Saienko, ambassadeur d’Ukraine au Maroc, lors d’un entretien avec Le360 à l’occasion de la deuxième année du début du conflit russo-ukrainien. Il a évoqué implicitement la cause nationale, en l’occurrence la question du Sahara marocain, sans toutefois la citer.

Au sujet du conflit russo-ukrainien, le diplomate ukrainien, en poste au Maroc depuis janvier 2024, s’est déclaré «optimiste», tout en restant prudent. «Actuellement, il n’y a malheureusement pas d’indice probant sur une possible fin de ce conflit», a-t-il regretté.

Revenant sur les relations entre son pays et le Maroc, Serhii Saienko a rappelé la visite effectuée au Maroc, en 2023, par le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba. Il a aussi émis le souhait de voir se développer la coopération entre Rabat et Kiev dans divers domaines, à commencer par celui des échanges commerciaux. Interrogé sur le dossier des étudiants marocains, qui avaient été forcés de quitter l’Ukraine à cause de la guerre, l’ambassadeur a confirmé qu’une grande partie de ces étudiants poursuivent aujourd’hui leurs études à distance, alors que d’autres ont rejoint les pays limitrophes.