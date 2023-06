Loi de finances 2024: le gouvernement prévoit une baisse de la TVA sur les produits de base

Afin d’alléger le fardeau de la cherté de la vie sur les familles, le gouvernement prévoit de baisse du taux de la TVA sur les produits de base dans le projet de loi de Finances 2024.

Al Ahdath Al Maghribia relaie, ce mercredi 28 juin, le fait que le ministre délégué chargé du budget Fouzi Lakjaâ l’a révélé, lundi dernier, lors de son intervention à la Chambre des représentants, en réponse à une question orale sur la mise en œuvre de la réforme fiscale.

Fouzi Lakjaâ a en effet expliqué que «les mesures de la réforme fiscale qui ont commencé en 2020 sont passées par une étape importante en 2023 avec la mise en œuvre des réformes de l’impôt sur le revenu (IR) et notamment la retenue à la source ainsi que l’impôt sur les sociétés (IS). Ces mesures se poursuivront en 2024 en introduisant une série réformes sur la TVA pour la rendre plus juste et sans impact sur les entreprises».

Le gouvernement, a poursuivi Fouzi Lakjaâ, essaiera dans la mesure du possible de baisser la TVA sur les produits de base, dont les médicaments et les fournitures scolaires, et a précisé que cette mesure vise à baisser les prix des produits essentiels et à rétablir la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que dans le cas où le gouvernement inclura cette mesure dans le PLF 2024, cela aura un impact positif sur la baisse des prix des produits de base.

Des produits dont les prix ont dernièrement connu des hausses record, quand l’inflation a atteint son summum pendant le mois de février avec un taux de 10,1%, avant de traverser une tendance baissière au cours des mois de mars et avril pour atteindre 7,1% en mai dernier.

Le Haut-commissariat au Plan (HCP), qui a publié ces chiffres, souligne toutefois que malgré la baisse progressive de l’inflation qui a concerné essentiellement les produits de base, les prix des autres produits ont connu une hausse de 15,6% en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Rappelons que la mesure prévue de la baisse de la TVA entre dans le cadre de la feuille de route de la réforme fiscale, qui a fait l’objet de discussions au cours desquelles différents acteurs ont participé, lors de deux éditions des assises nationales sur la fiscalité.