L’OCDE table sur une croissance de l’économie marocaine de 3,5% en 2023

C’est l’une des prévisions les plus optimistes de l’année. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) table sur une croissance de 3,5% pour l’économie marocaine en 2023 et de 3,7% en 2024. Les analystes de l’OCDE justifient cette prévision par le niveau des précipitations, plus important cette année que la précédente, qui devrait améliorer le rendement du secteur agricole et sa contribution au PIB.

Ils estiment également que l’inflation devrait diminuer progressivement au cours des deux prochaines années, après avoir lourdement pesé sur le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises.

La note de l’OCDE fait en outre état d’un retour de la confiance des entreprises, portée par la bonne performance des exportations au début de l’année. Le secteur des services en particulier devrait bénéficier de l’essor des activités touristiques qui ont dépassé, durant le mois de mars, leur niveau d’avant la pandémie.

Par ailleurs, l’OCDE prévoit un nouveau relèvement du taux directeur de Bank Al-Maghrib cette année. L’organisation explique en effet que la politique monétaire adoptée jusque-là a permis de stabiliser le dirham, qui s’est déprécié par rapport à l’euro en 2022, mais a commencé à se redresser depuis janvier, ce qui nécessite la révision de la politique de la banque centrale.

Il faut noter que les dernières projections de croissance des différentes institutions nationales et internationales font état d’importants écarts. La Banque mondiale table ainsi sur une croissance de seulement 2,5% de l’économie marocaine en 2023, contre des prévisions de 3% pour le Fonds monétaire international, 3,3% pour le Haut-commissariat au plan et 2,6% pour Bank Al-Maghrib, alors que le gouvernement prévoit une croissance de 4%.