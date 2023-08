Les guerres du Niger

Les guerres touareg terminées en 2009, (voir ma précédente chronique), plusieurs fronts s’ouvrirent ensuite, durant la décennie 2010, au Niger, pays situé au carrefour des trafics entre l’Afrique sud-saharienne et l’Europe, au point de jonction du foyer de déstabilisation de Libye.

La région de Tillabéri et des trois frontières

Tout se greffe ici sur l’opposition entre Peul, Touareg, Imghad et autres groupes traditionnellement engagés dans une féroce compétition, hier pour le contrôle des points d’eau et des pâturages, aujourd’hui pour la maîtrise des routes du trafic. Dans ce contexte, certains Peul se sont jihadisés, afin de pouvoir lutter contre leurs concurrents, notamment les Imghad.

Dans la région des trois frontières (Mali-Niger-Burkina Faso), le jihadisme a réveillé les conflits d’hier, car ici encore, nous sommes d’abord en présence d’évènements résurgents.

Avant la colonisation, les populations sédentaires vivant le long du fleuve Niger et dans ses plaines alluviales, qu’il s’agisse des Songhay, des Djerma ou des Gourmantche, étaient prises en étau entre deux poussées prédatrices, celle des Touareg au nord et celle des Peuls au sud. Trop faibles pour résister, les sédentaires devinrent tributaires de ces ethnies nomades afin d’être épargnés par leurs razzias. Se constituèrent alors des systèmes d’alliance-dépendance qui se retrouvent aujourd’hui avec ceux qui soutiennent les groupes armés, à savoir l’EIGS ( branche locale de l’État islamique), ainsi que les mouvements Mourabityoun et Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin qui recrute essentiellement parmi les Peul et chez certains Djerma. Face à eux se trouve le Gatia représentant les Imghad et le MSA (Mouvement pour le salut de l’Azawad), émanation des Daoussak.

Ici, le départ des forces françaises de Barkhane a ouvert de grandes opportunités aux groupes armés terroristes et aux trafiquants de diverses obédiences.

La région du nord-est

La partie nord-est du Niger est le prolongement territorial des trois populations qui s’affrontent dans le sud libyen, à savoir les Arabes, les Touareg et les Toubou.

Les Toubou qui représentent 0,5% de la population du Niger sont divisés en deux groupes. Les Kecherda ont conservé des pratiques de nomadisation ou de semi-nomadisation, alors que les Wandalla sont aujourd’hui majoritairement sédentarisés.

Leur petit nombre ne les a pas empêchés de se soulever et cela, à plusieurs reprises. Notamment dans les années 1990, quand ils furent représentés par deux mouvements militaires, le FDR (Front démocratique pour le renouveau) de Issa Lamine et les FARS (Forces armées révolutionnaires du Sahara) de Barka Wardougou.

Mort en 2016, Barka Wardougou contrôlait la frontière entre la Libye et le Niger. Homme clé du trafic ayant pour cœur la zone des frontières entre l’Algérie, la Libye et le Niger, plaque tournante de tous les trafics transafricains en direction de l’Europe, il était en lien direct avec les cartels sud-américains. Sur cet axe, le trafic d’armes, d’hommes et de drogue atteint 3,8 milliards de dollars par an. Son correspondant à Agadès était l’Arabe Chérif Ould Abidine (dit Shérif Cocaïne), également mort en 2016, et qui faisait la jonction entre les deux réseaux.

Après la mort de Barka Wardougou, fut fondé le MJRN (Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger) par Adam Tcheke Koudigan.

Un quatrième front est ouvert au Niger et c’est celui du Sud, dans la région de Diffa où, au contact du Nigeria et de la région péri-tchadique, opèrent les jihadistes de Boko Haram et de ses dissidences.