Les Forces armées royales se dotent de l’israélien PULS, le nec plus ultra des systèmes d’artillerie

Les Forces armées royales (FAR) passent à la vitesse supérieure en matière de développement de leur artillerie. Après l’acquisition du CAESAR, un système d’artillerie français aussi polyvalent que performant, les FAR ont récemment passé commande des lance-roquettes PULS, développé par l’israélien Elbit Systems, indique le forum spécialisé Far-Maroc sur sa page Facebook.

La particularité de ce système est qu’il offre la possibilité de tirer une large gamme de roquettes ainsi que des missiles téléguidés. Selon Far-Maroc, ce système constitue un bon équivalent de l’américain HIMARS et apporte des capacités défensives éprouvées et de haut niveau. «Il s’agit également d’une réponse appropriée à la prolifération des missiles balistiques dans la région. Une manière de préserver l’équilibre des forces et de renforcer la place du Royaume en tant que puissance régionale et pôle de stabilité», lit-on.

Lire aussi : De fabrication française, les camions équipés d'un système d'artillerie (CAESar) font leur apparition au Maroc

Selon le site Maghreb Intelligence, le PULS a été conçu avec un système de tir entièrement automatique et dispose du dernier système de commande, de contrôle, de communication et d’intelligence (C4I), d’un système de contrôle de tir et d’un système de navigation inertielle pour maximiser la réactivité avec une flexibilité de tir optimale.

Lire aussi : L’inspecteur de l’Artillerie des FAR en visite de travail en Israël

«PULS peut tirer une variété de types de munitions à différentes distances jusqu’à 300 km, ce qui rend ce système d’artillerie encore plus polyvalent. Il répond aux besoins de l’artillerie dans les scénarios de champ de bataille moderne et fournit également la disponibilité continue d’un appui-feu massif et efficace», indique le site.

Le PULS peut tirer 36 missiles Accular de 122 mm avec une portée de 35 km, 20 missiles Accular de 160 mm d’une portée de 40 km, soit 8 missiles EXTRA d’une portée de 150 km ou 4 missiles balistiques tactiques Predator Hawk d’une portée de 300 km.