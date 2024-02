Le Royaume d’Eswatini réitère son soutien à la marocanité du Sahara

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue eswatinienne Pholile Dlamini-Shakantu, le 7 février 2024 à Rabat.

«Le Royaume d’Eswatini considère également le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme unique solution» pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain, a indiqué Pholile Shakantu dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en marge de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire.

A l’occasion de la Conférence ministérielle de Haut-Niveau sur les Pays à Revenu Intermédiaire, M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à Rabat, avec son homologue eswatinienne, Mme Pholile Dlamini-Shakantu.@MfaicSd #Action4MICsRabat pic.twitter.com/KKMAK1yJXs — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 6, 2024

La cheffe de la diplomatie du Royaume d’Eswatini a rappelé, à cet égard, l’ouverture en 2020 d’un consulat général de son pays à Laâyoune. Mme Shakantu s’est, par ailleurs, réjouie de l’excellence des «relations fraternelles de longue date» entre les deux monarchies et les deux peuples, saluant le soutien du Maroc à son pays via l’octroi de bourses d’études dans le domaine de la médecine, des études juridiques et d’autres spécialités techniques.

«Nous avons souligné la nécessité de hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, et nous œuvrons à la tenue prochaine de la commission de commerce et de coopération avant la fin de l’année», a relevé la ministre eswatinienne.

La Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire s’est tenue les 5 et 6 février à Rabat, avec la participation de 32 pays et de 23 agences de développement des Nations unies et d’autres institutions internationales et régionales.

Placée sous le thème «Solution aux défis du développement des pays à revenu intermédiaire dans un monde en mutation», cette conférence s’inscrit dans le cadre de la présidence, depuis 2023, du Maroc du Groupe des amis des pays à revenu intermédiaire dans le cadre des Nations unies, et dans la continuité de son plaidoyer en faveur des intérêts des pays en développement.