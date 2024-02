Sahara marocain: le Polisario continue à désespérément harceler d’éventuels investisseurs étrangers

L’initiative de groupe espagnol Senator d’investir dans le tourisme au Sahara marocain a provoqué des accès de rage folle parmi les rangs des séparatistes du Polisario.

Dès qu’ils ont appris que la chaîne hôtelière espagnole Senator Hôtels& Resorts, spécialisée dans le tourisme de luxe, a annoncé l’ouverture en mai 2024 d’un hôtel de luxe à Dakhla, ils se sont empressés d’adresser une lettre au président général du Groupe, pour exprimer désespérément leur opposition à ce projet.

D’après Al Akhbar de ce mardi 6 février 2024, «les séparatistes du Polisario ont poussé le bouchon encore plus loin, allant jusqu’à brandir des menaces à l’encontre du Groupe espagnol».

Mais selon le quotidien, cette correspondance est restée sans suite, alors que les préparatifs se poursuivent tranquillement, afin d’inaugurer le futur hôtel, nommé «Senator Babilonia».

Autant dire que les menaces des séparatistes n’ont pas influé sur le cours des événements, explique Al Akhbar.

Selon le quotidien, «ce n’est pas la première fois que le Polisario manœuvre désespérément, en vue d’entraver l’organisation d’évènements à caractère économique, social ou sportif dans les provinces marocaines du sud».

En janvier dernier, expliquent des interlocuteurs que le quotidien a interrogés, les séparatistes sont montés au créneau, pour menacer l’initiative d’une ONG espagnole, Proactive Future, d’organiser un de ses projets, Active Together, à Dakhla.

Leurs protestations a consisté en une lettre adressée à cette ONG, qui bénéficie d’un soutien financier de l’Union européenne (UE), via le programme Erasmus.

Ce projet, soutenu par l’UE, le gouvernement espagnol et le gouvernement de la Région autonome des Asturies, a pour but de sensibiliser aux pratiques sportives et à leurs bienfaits sur la santé.

Mais toutes ces manœuvres ont fini par se solder par des échecs, comme ceux de l’ensemble d’autres agissements médiatiques et diplomatiques du Polisario sur la scène internationale.