Kiosque360. Le ministère de l’Éducation nationale a adopté un programme national pour encourager les étudiants et étudiantes à la lecture de livres, à la compréhension de textes et leur interprétation. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministère de l’Éducation nationale a adopté une méthode pédagogique nouvelle qui confère à la lecture une grande importance dans le processus d’apprentissage. Il est question d’encourager les apprenants à la lecture. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 15 décembre, que cette méthode ambitionne de développer les compétences dans ce domaine à travers le projet national de lecture. Pour soutenir ce programme, plus de 1.500.000 livres ont été distribués dans les écoles primaires, qui devront consacrer 20 minutes à la lecture chaque jour.

Ce projet de lecture organisé en arabe et en amazigh cible tous les étudiantes et étudiants des établissements d'enseignement, les enseignants, tous cycles et niveaux confondus, ainsi que les étudiants des universités et des établissements d'enseignement supérieur. Il s’articule autour de quatre dimensions à travers des concours de lecture entre les étudiantes et les étudiants qui devront lire et résumer des livres selon des mécanismes et des critères définis. Des prix d’un montant total d’un million de dirhams seront réservés aux gagnants dans les différents cycles de l'enseignement à partir du primaire et jusqu'aux universités et établissements supérieurs, en passant par les établissements culturels, médiatiques et civils.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que, malgré ces projets et les efforts déployés pour encourager les étudiantes et les étudiants à la lecture, les résultats sont décevants. Tout ce travail se serait même soldé par un échec. Les étudiants accusent un déficit en matière d’acquis dans les domaines de la lecture, de la compréhension des textes et de leur interprétation. C’est ce que révèle le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, qui précise que «77% des apprenants dans l’enseignement primaire ne maîtrisent pas la lecture d’un texte en arabe composé de 80 mots, tandis que 70% d’entre eux ne peuvent pas lire un texte en français composé de 15 mots».

Un constat qui a été confirmé par le rapport du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique qui s’est appuyé sur les données de l’Association internationale pour l'évaluation de la réussite éducative (IEA). Le rapport de l’IEA a étudié le rendement des systèmes d’éducation au niveau mondial dans le domaine de la lecture, où le Maroc est arrivé en queue de classement chez les apprenants âgés de 9 à 10 ans et a occupé les 48èmes et 50 èmes places derrière l’Égypte et l’Afrique du Sud.