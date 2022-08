Le Maroc, un partenaire «important» pour l'Allemagne et l'UE, selon le ministère allemand des Affaires étrangères

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en conférence de presse à Rabat, au siège du ministère marocain des Affaires étrangères, le 25 août 2022.

Le Maroc est un partenaire «important» pour l'Allemagne et l'Union européenne (UE) et constitue également un pont vers l'Afrique du Nord et le sud du continent, indique le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.