Le Maroc s’apprête à recevoir 30 avions de chasse Mirage 2000-9 des Émirats

L’acquisition des Mirage 2000-9, la version la plus performante et la plus aboutie de ce chasseur conçu par la société française Dassault Aviation, renforcera à coup sûr la flotte aérienne des Forces royales air (FRA) qui se verra dotée de pas moins de trente nouvelles unités. Selon les informations récemment relayées par la presse espagnole, leur transfert par les Émirats arabes unis a d’ores et déjà reçu l’aval de l’Élysée.

«Après avoir suspendu pendant trois ans sa décision, la France a accepté le transfert de 30 Mirage 2000-9 émiratis au Maroc. Cette décision a été adoptée après de nombreux doutes de la part de l’administration d’Emmanuel Macron», rapporte La Razón qui qualifie étrangement cette décision de «mauvaise nouvelle pour l’Espagne».

Ce transfert devait voir le jour il y a environ trois ans s’il ne se heurtait pas à l’opposition de Paris. En effet, les clauses du contrat interdisaient à Abou Dhabi la cession de ces avions à un pays tiers sans l’accord préalable de la France.

L’hésitation française était due, explique la même source, «à la volonté de Paris de racheter 40 avions émiratis Mirage 2000-9 de grande capacité et de technologie moderne, et de les transférer en Ukraine pour la soutenir dans sa guerre contre la Russie».

En contrepartie, les Émirats qui sont le cinquième plus important client de l’industrie de défense française, finaliseront leur contrat d’acquisition de 80 Rafale F4 pour 16 milliards d’euros. Leur livraison est prévue en 2027.

Fleuron de l’industrie militaire française, le Mirage 2000-9 est aussi et surtout un véritable game-changer. «Le Mirage 2000-9 fut conçu pour donner davantage de capacités air-sol au Mirage 2000-5, essentiellement destiné au combat air-air», explique le portail spécialisé Avions Militaires.

«Ils sont dotés du radar RDY-2 et de contre-mesures électroniques IMEWS similaires à l’ICMS 3. Ils emportent la nacelle de désignation laser Shehab, dérivée du Damoclès, et la nacelle de navigation Nahar qui complètent le RDY-2», explique-t-on, ajoutant qu’ils sont également «armés de missiles de croisière Black Shaheen (une variante de l’APACHE) et de bombes guidées MBDA PGM-500».