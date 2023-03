Le Maroc et le Cambodge signent un accord sur l’aviation civile et annoncent une prochaine visite du PM cambodgien

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Prak Sokhonn, son homologue marocain, Nasser Bourita.

Le Maroc et le Cambodge ont signé, ce lundi 27 mars, un accord sur l’aviation civile. Ce partenariat, conclu dans le cadre de la visite officielle qu’effectue ces 27 et 28 mars au Maroc le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères cambodgien, Prak Sokhonn, vise à instaurer un cadre de coopération en matière des aéroports, des services et de l’ouverture de lignes aériennes entre les deux pays.

Au terme d’un long entretien, Nasser Bourita et son hôte se sont félicités de l’excellence des relations qu’entretiennent les deux Royaumes. A cet égard, les deux parties ont annoncé une prochaine visite à Rabat du Premier ministre cambodgien ainsi que la conclusion d’une série d’accords liés à la non-double imposition et à l’encouragement et la sauvegarde des investissements dans les deux pays.

«Nous voudrions que le Maroc soit un pont du Cambodge vers l’Afrique et le monde arabe et que le Cambodge soit une porte du Maroc vers l’Asie», a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avant de souligner que le Maroc «va soutenir la candidature du Cambodge pour un siège au sein de l’Organisation de la conférence islamique (OCI)».

Prak Sokhonn a, de son côté, a apporté le soutien de son pays à la candidature du Maroc pour intégrer, comme membre non permanent, le Conseil de sécurité de l’Organisation des nations unies (ONU) pour la période 2028-2029.

Les deux parties se sont, par ailleurs, mises d’accord pour se concerter et dialoguer au niveau des instances internationales, notamment l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN). Cette organisation regroupe dix pays dont de nombreux émergents: Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Laos, Birmanie et Cambodge.

Nasser Bourita et son homologue ont aussi évoqué la cause nationale, le Royaume du Cambodge ayant exprimé, à cette occasion, son plein soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc ainsi que son respect des efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique négociée à la question du Sahara marocain.

«Le Royaume du Cambodge soutient pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et respecte ses efforts pour parvenir à une solution politique négociée à ce conflit régional», a déclaré Prak Sokhonn.

Cité dans un communiqué conjoint, le chef de la diplomatie cambodgienne a également souligné le plein soutien de son pays aux efforts entrepris par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et son envoyé personnel pour le Sahara, Staffan De Mistura, qui sont en ligne avec les paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité relatives à cette question. Il a salué, à cet égard, les efforts «sérieux, réalistes et crédibles» déployés par le Maroc.