Sahara: une délégation de congressmen américains soutient le Maroc

Une délégation américaine effectue actuellement une visite de travail à Rabat. Adriano Espaillat, un des trois congressmen du Parti démocrate, au pouvoir, a exprimé à cette occasion le soutien américain au Maroc dans le conflit du Sahara marocain qui traîne depuis trop longtemps et tient en otage la région. Au terme d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourira, l’élu de New York a déclaré à la presse, venue nombreuse, qu’il continuera, aux côtés de ses amis, à «soutenir le Maroc» au sujet de son intégrité territoriale.

«L’amitié qui nous unit à nos partenaires ne doit pas servir que lors des bons moments, mais l’amitié signifie aussi être à leurs côtés pour faire face aux difficultés, spécialement lorsqu’on partage les mêmes valeurs. Nous partageons les mêmes valeurs avec le Maroc et nous ferons en sorte de porter le message du Maroc auprès des instances sur la question du Sahara», a poursuivi Espaillat, avant de féliciter le Maroc, «leader dans la région», pour «la signature des Accords d’Abraham et pour avoir contribué à la paix et à la tranquillité dans le Moyen-Orient».

Et d’ajouter: «Nous voulons également vous applaudir pour les mesures que vous avez prises dans l’objectif de faire avancer votre pays, vos familles et pour votre investissement non seulement dans les infrastructures mais dans l’ensemble de votre économie. Lorsqu’on investit dans la famille, on investit dans l’avenir.»

Lire aussi : Sahara marocain: l’Autriche considère le plan d’autonomie comme «une base sérieuse et crédible» au processus politique mené par l’ONU

Interrogée par Le360, la députée du Texas Sylvia Garcia a salué le leadership du roi Mohammed VI et le rôle que joue le Royaume en matière de partenariat effectif avec les pays africains. Il s’agit, a-t-elle dit, «d’une bonne stratégie». «Vous avez une bonne vision, une bonne stratégie en termes de direction donnée par le Roi. Cela a l’air de bien fonctionner et pourrait être considéré comme un bon modèle, un exemple dans cette région», a-t-elle ajouté.

De son côté, le représentant de la Californie, Salud Carbajal, a salué «la solide relation que les Etats-Unis ont avec le Maroc dans les domaines économiques, militaires et sécuritaires». Et de conclure: «C’est un privilège pour moi d’être ici pour voir toutes les réformes menées par le Maroc. Tout cela permet de confirmer votre stabilité politique, votre développement, votre croissance, votre résilience et votre leadership dans la région.»

C’est une vérité qui s’affirme encore et encore...