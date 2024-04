Le Maroc et la Belgique signent trois accords de coopération pour «un partenariat stratégique fructueux»

Cérémonie de signature des accords de partenariat entre le Maroc et la Belgique sous la présidence de Aziz Akhannouch et Alexander De Croo, ce lundi 15 avril à Rabat.

Le mémorandum sur la feuille de route a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue belge, Hadja Lahbib, cette dernière ayant aussi paraphé un mémorandum sur l’énergie verte avec Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Quant au 3ème accord portant sur la modernisation de l’administration judiciaire au Maroc, il a été signé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi et son homologue belge, Paul Van Tigchelt.

Peu avant la lecture de la déclaration conjointe, les deux parties se sont arrêtées sur l’importance de renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique, économique et culturelle.

«Ce partenariat est historique et appelé à se consolider», a déclaré le chef de l’exécutif belge en mettant par ailleurs en valeur le forum économique maroco-belge qui se tiendra le mardi 16 avril 2024 à Casablanca avec la participation d’une vingtaine d’entreprises belges.

Alexander De Croo et son homologue marocain ont émis le vœu que ce forum puisse concrétiser des partenariats entre les investisseurs des deux pays, notamment dans le domaine des énergies. «Nous comprenons que le Maroc a des ambitions pour l’hydrogène vert, sachant que la Belgique a elle aussi besoin de cette molécule», a affirmé le Premier ministre belge.

Il a ajouté que les deux pays «ont tant de choses à faire ensemble». Aziz Akhannouch a d’autre part salué la position de soutien de la Belgique au plan d’autonomie du Maroc pour régler le conflit artificiel du Sahara, comme il a remercié ce pays pour son soutien aux deux initiatives du roi Mohammed VI concernant, d’une part, le regroupement des pays africains donnant sur la façade atlantique, et d’autre part sur le projet d’accès à l’Océan Atlantique via le Maroc des pays enclavés du Sahel.

«Ces deux initiatives, a dit Aziz Akhannouch, visent à relever les défis du développement de ces pays via notamment le projet de gazoduc qui reliera le Nigéria au Maroc via 13 pays d’Afrique».

Enfin, dans la déclaration conjointe, la Belgique a salué les réformes menées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI ces vingt-cinq dernières années, «pour une société et une économie marocaine plus ouvertes et dynamiques». D’autre part, les deux pays ont évoqué le conflit israélo-palestinien en appelant à l’instauration d’une trêve à Gaza et à la distribution des aides humanitaires. Par la voix d’Aziz Akhannouch, le Maroc a réitéré son soutien à la cause palestinienne en appelant à la création d’un État palestinien vivant en paix aux côtés de l’État d’Israël.