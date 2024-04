Sahara marocain: par la voix de son Premier ministre, la Belgique réitère son soutien au plan d’autonomie

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le premier ministre belge Alexander De Croo, à Rabat, le 15 avril 2024.

«La Belgique est consciente que la question du Sahara est un sujet existentiel pour le Maroc. La Belgique soutient le processus politique, en considérant le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme une base solide» pour régler le conflit régional autour du Sahara occidental, a déclaré le Premier ministre belge, actuellement en visite de travail au Maroc, accompagné d’une importante délégation ministérielle de son pays.

Le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et le Premier ministre du Royaume de Belgique, M. Alexander De Croo, co-président, aujourd'hui à Rabat, les travaux de la 3ème réunion de la Haute Commission Mixte de Partenariat Maroc-Belgique.

«Le Maroc est un bon ami politique de la Belgique, et on a besoin d’amis dans ce moment particulier», a affirmé Alexander De Croo. «Nous avons tant de choses à faire ensemble», a-t-il ajouté aux côtés de son homologue marocain Aziz Akhannouch. Ce dernier a de son côté salué le gouvernement belge pour son appui au plan d’autonomie marocain: «En soutenant le plan d’autonomie, la Belgique s’ajoute aux nombreux pays qui ont apporté leur soutien à la proposition marocaine», a souligné Aziz Akhannouch.

Outre le chef du gouvernement, la délégation ministérielle marocaine ayant participé aux travaux de cette session de la Haute Commission mixte était composée de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mouhcine Jazouli, ministre délégué en charge des Investissements, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice et Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur.

Voici par ailleurs le contenu relatif au Sahara marocain tel que figurant dans la Déclaration conjointe adoptée par les deux pays à l’issue de la la 3ème session de la Haute Commission mixte Maroc-Belgique de coopération politique, économique et technique.

«En ce qui concerne la question du Sahara, le Chef du Gouvernement belge a réitéré le soutien de longue date de la Belgique au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties.

Les deux parties conviennent de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réaffirment leur soutien à la résolution 2703 (2023) du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis.

Dans ce cadre, la Belgique considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties».