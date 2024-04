Le Premier ministre belge Alexander De Croo attendu ce dimanche à Rabat pour la tenue de la Haute Commission mixte

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Les travaux de cette Haute Commission auront lieu, selon nos sources, le lundi 15 avril à Rabat, sous la présidence conjointe des deux chefs de gouvernements. La tenue de cette rencontre illustre la profondeur du partenariat entre le Maroc et la Belgique, qualifié de «déjà historique, dense et diversifié» dans les domaines politique, économique et culturel. Il est également prévu que nombre d’accords soient signés à cette occasion.

Si les relations politiques et sécuritaires entre les deux pays sont fortes, les relations économiques restent en deçà de leurs ambitions, les échanges commerciaux tardant à franchir la barre du milliard d’euros dans les deux sens.

De nouvelle opportunités de coopération

La Haute Commission maroco-belge tentera justement d’identifier de nouvelles opportunités pour donner un nouvel élan au partenariat sur le plan des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux, sachant que le Maroc peut par ailleurs constituer pour la Belgique un hub commercial vers l’Afrique.

Sahara: la Belgique réitère son soutien au plan d'autonomie marocain

Il faut rappeler que, sur le volet politique, les relations sont au beau fixe entre les deux royaumes, la Belgique ayant affirmé son soutien au plan d’autonomie pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain.

En octobre 2023, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch avait entrepris une visite de travail à Bruxelles, au cours de laquelle il s’était entretenu avec Alexander De Croo de différents aspects de la coopération commune. Cette visite a permis de souligner encore une fois l’excellence des relations bilatérales, conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays, le roi Mohammed VI et le roi Philippe de Belgique.