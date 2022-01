Le Maroc condamne vigoureusement l'attaque odieuse perpétrée par la milice des Houthis contre les Émirats arabes unis

Siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, à Rabat.

Le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, ont condamné vigoureusement, lundi 17 janvier 2022, l’attaque odieuse perpétrée par la milice des Houthis et ceux qui les soutiennent contre la région de Musaffah et l’aéroport d’Abou Dhabi aux Emirats arabes unis.