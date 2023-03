Le gouvernement reconnaît les limites de son action pour endiguer la flambée des prix

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire à l’issue du Conseil de gouvernement de ce 23 mars, Mustapha Baitas a été accablé par une batterie de questions presque toutes liées à l’épineuse question de la flambée des prix et de l’approvisionnement des marchés nationaux. «Nous reconnaissons tous, y compris le gouvernement, la hausse des prix. Nous avons déployé une stratégie, mais des actions de celle-ci ne sont pas parvenues à arrêter la hausse», a martelé le porte-parole du gouvernement qui n’a pu cacher sa gêne face au flux des questions sur cette problématique à laquelle font face les citoyens.

«Il semble que le problème (de la flambée des prix) est plus compliqué et complexe qu’il n’apparaissait», a déclaré Mustapha Baitas sans pouvoir par ailleurs livrer des solutions à l’équation des «spéculateurs et des intermédiaires» qui perturbent les marchés. Sur cette question, le responsable gouvernemental n’a pas été convaincant: «Personne ne peut nier le rôle que jouent ces intermédiaires.»

Lire aussi : Spéculation: des «patrouilles permanentes et continues» pour le contrôle des prix

Le responsable gouvernemental s’est même permis de dire qu’il ignore totalement les lieux où agissent ces intermédiaires. «J’ignore où ces intermédiaires s’activent, montrez-les-nous afin que des mesures coercitives soient entreprises à leur encontre», a-t-il lancé, apparemment agacé par certaines questions des journalistes, dont l’un a exhibé devant lui une liste des prix des divers légumes qui varient ce jour entre 15 et 20 dirhams le kilo.

En conclusion, le porte-parole a assuré que tous les marchés nationaux seront largement approvisionnés de produits divers durant ce mois de Ramadan.